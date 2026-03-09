Villa Pamphili disposta perizia psichiatrica per Francis Kaufmann

La prima Corte d’Assise di Roma ha ordinato una perizia psichiatrica per Francis Kaufmann, noto anche come Rexal Ford. Kaufmann è imputato per aver ucciso la compagna e la loro bambina di 11 mesi. La decisione è stata presa dalla presidente del tribunale, che ha disposto l'esame per valutare lo stato mentale dell’indagato. La notizia riguarda il procedimento giudiziario in corso.

La presidente della prima Corte d'Assise di Roma ha disposto una perizia psichiatrica per Francis Kaufmann, noto anche con l'alias Rexal Ford, imputato per il duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, di appena 11 mesi. Il delitto è avvenuto nel giugno del 2025 all'interno di Villa Pamphili, uno dei principali parchi della Capitale, dove furono ritrovati i corpi della donna e della bambina, in un caso che suscitò forte impressione nell'opinione pubblica. La decisione della corte mira ad accertare le condizioni psichiche dell'imputato al momento dei fatti e la sua eventuale capacità di intendere e di...