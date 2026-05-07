Francesco Dolci è accusato di aver profanato la tomba di Pamela Genini

Francesco Dolci, coinvolto in un procedimento legale, è stato accusato di aver profanato la tomba di Pamela Genini e di vilipendio di cadavere. La donna era stata uccisa dall’ex fidanzato il 14 ottobre 2025 nel suo appartamento di Milano. Prima dell’omicidio, Pamela Genini aveva avuto un colloquio telefonico con Dolci. La vicenda giudiziaria si concentra ora sulle accuse di profanazione e rispetto del cadavere.

Francesco Dolci, con il quale Pamela Genini era al telefono prima di essere uccisa dall’ex fidanzato il 14 ottobre del 2025, nel suo appartamento di Milano, è ufficialmente indagato per la profanazione della tomba della donna e per vilipendio di cadavere. Mercoledì, i carabinieri di Bergamo lo hanno interrogato, alla presenza della sua legale; subito dopo, hanno perquisito la sua casa a Sant’Omobono Terme. A far scattare il procedimento sono state le deposizioni di alcuni testimoni e l’esame delle immagini delle telecamere del cimitero, incluse quelle relative ai giorni precedenti al 23 marzo. La scoperta della profanazione della tomba di Pamela Genini.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Francesco Dolci è accusato di aver profanato la tomba di Pamela Genini Notizie correlate Leggi anche: «Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba di Pamela Genini» Tomba di Pamela Genini profanata, per l'ex fidanzato Francesco Dolci "intimidazione per mettere a tacere"Secondo Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, ci sarebbe “un disegno criminoso” dietro la profanazione della tomba della 29enne uccisa da... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pamela Genini, ex fidanzato Francesco Dolci accusato di vilipendio di cadavere; Caso Pamela Genini: l'ex fidanzato Dolci indagato per profanazione di cadavere - 06/05/2026; Femminicidio Genini, investigatori: Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba; Dentro la Notizia: Pamela e la tomba profanata: Francesco Dolci a sorpresa in Procura Video. Francesco Dolci, con cui Pamela Genini era al telefono prima di essere uccisa, è accusato di aver profanato la tomba della donnaFrancesco Dolci, con cui Pamela Genini era al telefono prima di essere uccisa a Milano il 14 ottobre del 2025 dall’ex fidanzato, è indagato per la profanazione della tomba della donna e per vilipendio ... ilpost.it Cadavere decapitato, perquisita fino a notte la casa di Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela GeniniSi sono concluse solo a notte fonda, senza dare l'esito sperato, le serrate perquisizioni condotte dai carabinieri nell'abitazione di Francesco Dolci. L'imprenditore edile di 41 anni, ex fidanzato di ... milanotoday.it La Stampa. . L'impresario edile Francesco Dolci non si ferma a parlare con i giornalisti che da settimane, con cadenza quasi quotidiana, se lo contendono per intervistarlo sulla profanazione della tomba di Pamela Genini. […] L'amico della ventinovenne, uccis - facebook.com facebook Francesco Dolci, con cui Pamela Genini era al telefono prima di essere uccisa dall’ex fidanzato, è accusato di aver profanato la tomba della donna x.com