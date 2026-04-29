Nel cimitero di Strozza, la tomba di Pamela Genini è stata violata. La vittima, deceduta per femminicidio, è stata trovata senza testa. Le forze dell’ordine hanno dichiarato che, al 90%, l’autore dell’atto è Francesco Dolci. La scena del crimine mostra evidenti segni di manomissione e violenza sulla bara. La polizia sta indagando per chiarire le modalità dell’accaduto e identificare eventuali complici.

La tomba di Pamela Genini nel cimitero di Strozza è stata profanata. Il cadavere è stato decapitato e la testa della modella morta per femminicidio è stata asportata. E a farlo, scrive oggi il Corriere della Sera, è stato «tra l’80 e il 90%» Francesco Dolci. Ovvero l’ex fidanzato e poi amico della 29enne, che non risulta indagato. La percentuale arriva dall’analisi di un video in cui si vedono la sagoma e l’andatura della persona che ha agito, oltre all’inquadratura parziale di un’automobile. Pamela Genini e Francesco Dolci. Pamela Genini è stata uccisa con 30 coltellate nel suo appartamento nel quartiere milanese di Gorla. Nel pomeriggio di quel 15 ottobre aveva comunicato all’ ex compagno Gianluca Soncin, 52 anni, originario di Biella, la fine definitiva della relazione, cominciata nel marzo 2024.🔗 Leggi su Open.online

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba di Pamela Genini; Pamela Genini e il mistero del capello biondo trovato in una botola della casa di Francesco Dolci; Pamela, perché l'uomo ripreso alle 2 di notte fuori dal cimitero secondo gli inquirenti può essere Dolci tra l'80 e il 90%. La corporatura, l'andatura e la ripresa parziale di un'automobile; L’autopsia sul cadavere di Pamela: la profanazione risale a novembre.

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