Dopo le prime quattro gare del Mondiale 2026 di MotoGP, i leader della classifica sono due piloti dell’Aprilia Racing, Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Bezzecchi ha dichiarato di apprezzare molto il circuito di Le Mans e di sentirsi motivato in vista delle prossime tappe. La stagione si sta dimostrando molto combattuta, con i due piloti in testa alla classifica generale.

Le prime quattro tappe del Mondiale 2026 di MotoGP sono andate in archivio. A guidare le fila della classifica generale, a sorpresa, ci sono i due alfieri dell’Aprilia Racing, Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Il romagnolo è in testa con 101 punti, 11 in più del compagno di squadra. Il primo ducastista all’inseguimento della coppa di Noale, anche in questo caso inaspettatamente, è Fabio Di Giannantonio (Team VR46), distanziato di 30 punti. Marc Marquez e Francesco Bagnaia (Ducati Factory), attualmente, sono quinto e nono a -44 e -67 dal vertice. Una situazione di cui Bezzecchi e soci vogliono approfittare, nella consapevolezza che una reazione da parte del team di Borgo Panigale ci sarà.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi: “Mi piace il circuito di Le Mans, ho grandi motivazioni”

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