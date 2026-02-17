Francesco Bagnaia | maggiore fiducia dopo i primi test con Ducati

Francesco Bagnaia si sente più sicuro dopo aver completato con successo i primi test con la Ducati. La motivazione deriva dai risultati positivi ottenuti in pista, dove ha migliorato i tempi e affinato la sua guida. Durante le sessioni di prova, ha percorso più giri rispetto allo scorso anno, accumulando esperienza e fiducia.

"> Francesco Bagnaia: Avvio di Stagione in MotoGP. Francesco Bagnaia ha registrato l’ottavo tempo più veloce durante l’inizio dei test pre-stagionali di MotoGP, concludendo a sette decimi dal miglior crono del suo compagno di squadra Ducati, Marc Marquez. Questo risultato iniziale potrebbe sembrare deludente, richiamando alla mente le difficoltà affrontate nel 2025. Tuttavia, la terza giornata di prove sarà determinante per avere un quadro più chiaro della situazione in vista della stagione. Bagnaia ha mostrato un atteggiamento positivo parlando con Sky Italia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Francesco Bagnaia: maggiore fiducia dopo i primi test con Ducati. Francesco Bagnaia riconosce un grave errore nella difficile stagione 2025 con Ducati. La stagione 2025 di Francesco Bagnaia si rivela più complicata del previsto. LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: svetta Alex Marquez con la Ducati 2025. Bagnaia per ora é lontano Questa mattina a Sepang sono partiti i test ufficiali della MotoGP 2026. HUGE NEWS For Bagnaia After Tardozzi Speak Out! Martin & Vinales Comeback, Toprak Test Confirmed Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: MotoGP 2026: chi sono i favoriti del Mondiale; Francesco Bagnaia: maggiore fiducia dopo i primi test con Ducati. Motogp: Bagnaia 'fiducia ritrovata, punto al 2/o posto mondiale'E' cambiata la fiducia, so che il mio pacchetto mi può dare di più in termini di performance. Non vedo l'ora di iniziare forte, partiremo con la stessa moto di Motegi e vedremo cosa riusciremo a fare ... ansa.it Bagnaia: Super felice del lavoro svolto, time attack e simulazione buoniSembra un altro Pecco Bagnaia quello che si è presentato ai microfoni dei giornalisti dopo i test di Sepang. Il #63 si è lasciato alle spalle il 2025 disastroso, segnato dai problemi di feeling con ... formulapassion.it MotoGP, Rivola elogia Bagnaia a Sepang: le voci su Aprilia 2027 tornano a farsi insistenti: Potrebbe essere stato solo un gesto di sportività, ma le parole di Massimo Rivola su Francesco Bagnaia dopo il test MotoGP di Sepang hanno inevitabilmente riacceso l - facebook.com facebook