Francesca Garau | Ho scelto di mettermi in gioco per la comunità Possiamo far ripartire Elmas insieme
Francesca Garau ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali di Elmas, presentandosi con la lista “Elmas Riparte” a sostegno del candidato sindaco Giovanni Maria Fois. La decisione di mettersi in gioco nasce dalla volontà di contribuire alla comunità locale e di partecipare attivamente alla vita politica del paese. La sua candidatura segna l’avvio di una nuova fase nel percorso elettorale della cittadina.
Elmas – Si apre ufficialmente il percorso politico di Francesca Garau, che annuncia la sua candidatura alle prossime amministrative nella lista “Elmas Riparte”, a sostegno del candidato sindaco Giovanni Maria Fois. “Ho scelto di mettermi in gioco. Per Elmas, per le persone, per la comunità a cui appartengo e che vivo ogni giorno”, ha dichiarato Garau, presentandosi alla cittadinanza e motivando la sua decisione di scendere in campo. Psicologa e dirigente ACLI, Garau è da anni impegnata nel mondo del volontariato e dell’associazionismo. Nel suo percorso professionale e sociale ha promosso e coordinato progetti dedicati alla prevenzione, alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, con un’attenzione particolare ai temi dell’inclusione, delle relazioni e della qualità della vita.🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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