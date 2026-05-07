Francesca Garau ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali di Elmas, presentandosi con la lista “Elmas Riparte” a sostegno del candidato sindaco Giovanni Maria Fois. La decisione di mettersi in gioco nasce dalla volontà di contribuire alla comunità locale e di partecipare attivamente alla vita politica del paese. La sua candidatura segna l’avvio di una nuova fase nel percorso elettorale della cittadina.

Elmas – Si apre ufficialmente il percorso politico di Francesca Garau, che annuncia la sua candidatura alle prossime amministrative nella lista “Elmas Riparte”, a sostegno del candidato sindaco Giovanni Maria Fois. “Ho scelto di mettermi in gioco. Per Elmas, per le persone, per la comunità a cui appartengo e che vivo ogni giorno”, ha dichiarato Garau, presentandosi alla cittadinanza e motivando la sua decisione di scendere in campo. Psicologa e dirigente ACLI, Garau è da anni impegnata nel mondo del volontariato e dell’associazionismo. Nel suo percorso professionale e sociale ha promosso e coordinato progetti dedicati alla prevenzione, alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, con un’attenzione particolare ai temi dell’inclusione, delle relazioni e della qualità della vita.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Francesca Garau: “Ho scelto di mettermi in gioco per la comunità. Possiamo far ripartire Elmas insieme”

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