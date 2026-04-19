Elisa Massi, laureata in traduzione nel 2005 presso la Scuola Interpreti e Traduttori di Trieste, ha avuto esperienze di lavoro in Germania e Svizzera, dove ha potuto mettersi in gioco. In Italia, invece, ha trovato offerte di lavoro in nero o nessuna risposta alle candidature inviate. La sua ricerca di impiego si è svolta tra situazioni diverse a seconda dei paesi in cui si è confrontata.

Nel 2005, con una laurea in traduzione conseguita alla Scuola Interpreti e Traduttori di Trieste, Elisa Massi pensava che il passo successivo sarebbe stato naturale: entrare nel mondo del lavoro. Non immaginava che la parte più difficile non sarebbe stata tradurre testi complessi, ma trovare qualcuno disposto a risponderle. “Volevo fare esperienza, volevo un tirocinio. Ma la parola tirocinio era quasi sconosciuta. Le aziende o non mi rispondevano, oppure offrivano possibilità non remunerate”, racconta a ilfattoquotidiano.it. In parallelo, Elisa inviava curriculum anche in Germania, dato che aveva studiato il tedesco. “Dalla Germania arrivavano sempre risposte.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In Germania e Svizzera ho potuto mettermi in gioco. In Italia offerte di lavoro in nero o zero risposte”

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