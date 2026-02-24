Il cachet di Selvaggia Lucarelli al GF vale quanto 10 anni a Ballando | no a esclusiva vuole tornare da Carlucci

Selvaggia Lucarelli ha accettato di partecipare al Grande Fratello Vip dopo aver rifiutato un'offerta per 10 anni di Ballando con le stelle. La giornalista si unisce al cast come opinionista e ha deciso di tornare in televisione da Carlucci, nonostante non abbia voluto un accordo esclusivo. La sua presenza nel reality ha suscitato molte discussioni tra i fan, che aspettano di vederla in azione. La sua scelta ha scatenato alcune reazioni nel mondo dello spettacolo.

Selvaggia Lucarelli sbarca oggi a Mediaset ed entra ufficialmente nel cast del Grande Fratello Vip. Opinionista accanto a Cesara Buonamici, la giornalista avrebbe ceduto al corteggiamento di Cologno Monzese per un cachet che, secondo quanto risulta a Fanpage.it, equivarrebbe a "quanto guadagna in 10 anni a Ballando con le stelle". Ma il passaggio su Canale 5 non prevederebbe alcuna esclusiva: il desiderio, condiviso con la squadra di Milly Carlucci, sarebbe quella di rientrare nella giuria del talent show di Rai1 subito dopo l'estate.