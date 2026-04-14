Diaco al posto di Francesca Fialdini la domenica pomeriggio? In Rai regna il caos | l’indiscrezione assurda

In Rai si diffonde una voce sorprendente riguardo alla possibile sostituzione di una conduttrice nel pomeriggio domenicale, con un noto volto dello spettacolo che potrebbe prendere il suo posto. La notizia arriva in un momento di grande incertezza sui palinsesti, tra cambiamenti pendenti e decisioni ancora da definire. L’azienda sta valutando diverse opzioni per la programmazione del prossimo anno, mentre il clima all’interno sembra essere caratterizzato da tensioni e discussioni interne.

Tra strategie da ridefinire e palinsesti ancora in bilico, in casa Rai si respira un clima di grande fermento in vista della prossima stagione. Le decisioni non riguardano soltanto la prima serata, ma anche il delicato equilibrio del daytime, dove ogni scelta può innescare un vero effetto domino. E proprio tra conferme attese e possibili ribaltoni, stanno emergendo voci che, se confermate, cambierebbero in modo significativo il volto della domenica pomeriggio. Diaco al posto di Francesca Fialdini? Ecco cosa si mormora nei corridoi Rai. Tra le indiscrezioni più sorprendenti circolate nelle ultime ore, ce n’è una che riguarda direttamente Francesca Fialdini.🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Diaco al posto di Francesca Fialdini la domenica pomeriggio? In Rai regna il caos: l’indiscrezione assurda “Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 1 febbraio 2026Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione... “Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 8 marzo 2026Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione...