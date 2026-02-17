Bialetti | nuovi investitori per l’icona del caffè italiano Loro Piana e Zambon puntano su design e innovazione

L’azienda Bialetti ha accolto nuovi investitori, Loro Piana e Zambon, che puntano su design e innovazione per rilanciare l’icona del caffè italiano. Questi gruppi hanno deciso di entrare nel capitale, portando con sé una spinta alla modernizzazione del marchio e alla valorizzazione dei prodotti tradizionali. La decisione arriva in un momento in cui l’azienda cerca di rafforzare la sua presenza sul mercato.

Bialetti cambia azionariato: Loro Piana e Zambon entrano nel capitale dell’icona del caffè italiano. La storica azienda Bialetti, simbolo del design e del caffè espresso made in Italy, vede una significativa evoluzione nella sua compagine societaria. Gli investitori Loro Piana e Zambon, insieme a Prima Holding, Gefim e Carisma, hanno superato il 10% delle quote, affiancandosi a Nuo e ai family office Pao e Guerrand. L’operazione, conclusa il 17 febbraio 2026, mira a rafforzare la presenza del marchio sui mercati internazionali e a sostenere nuovi investimenti in innovazione e sostenibilità. Un nuovo corso per la moka: la strategia degli investitori.🔗 Leggi su Ameve.eu

