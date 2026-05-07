Il Venezia ha annunciato la nomina di Francesca Bodie come nuova presidente, diventando così la prima donna a ricoprire questa carica in Serie A. La società si sta preparando al ritorno nel massimo campionato italiano e sta pianificando una serie di cambiamenti a livello societario e culturale. La scelta di Bodie segna un passo importante per il club, che punta a rafforzarsi e a consolidare la propria posizione nel calcio professionistico italiano.

Francesca Bodie è una figura di spicco nel management sportivo internazionale. Prima di approdare in laguna, ha ricoperto ruoli apicali presso il colosso statunitense Oak View Group (società di sviluppo, consulenza e gestione di eventi sportivi) e in MSG Entertainment (azienda leader nel settore dell'intrattenimento dal vivo), specializzandosi nello sviluppo di arene e infrastrutture moderne. Nata a Como nel 1985, Francesca Bodie si è formata professionalmente negli Stati Uniti. Esperta in sviluppo immobiliare e crescita di brand globali, ha guidato progetti per trasformare club come i LA Galaxy e il Toronto FC in realtà vincenti e commercialmente sostenibili.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesca Bodie: chi è la nuova presidente del Venezia, l'unica in Serie A

Notizie correlate

Il Venezia fa sul serio: 100 milioni per la serie A. Francesca Leiweke Bodie nuova presidenteIl Venezia FC sceglie la vigilia della grande festa per la serie A per annunciare un investimento di minoranza che rischia di avere un grande rilievo...

Chi è Francesca Bodie, la "signora delle arene" alla guida del VeneziaOttenuta la matematica promozione in serie A, per il Venezia Fc è tempo di guardare al futuro con ambizioni diverse rispetto al passato.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Venezia, Francesca Bodie e Tim Leiweke nuovi investitori; Francesca Bodie, nata a Como nel 1985, nuovo presidente del Venezia; Venezia, parte il progetto Serie A: investimento da 100 milioni e Francesca Bodie nuova presidente; Psg-Bayern Monaco, un inno al calcio: ma si apre il dibattito sulla mentalità del nostro movimento.

Francesca Bodie: chi è la nuova presidente del Venezia, l'unica in Serie AIl Venezia torna in A e si prepara ad una rivoluzione societaria e culturale destinata a lasciare un segno profondo nel club proponendo al contempo una nuova visione del business nel panorama sportivo ... vanityfair.it

Francesca Bodie, chi è la prima donna presidente del VeneziaLa nuova numero 1 dei lagunari è la prima donna presidente nella storia del club. L'ex presidente rimane nel gruppo con quote minoritarie ... ilriformista.it

Entrano nel capitale i manager Usa specializzati in sport e spettacolo Tim Leiweke e Francesca Bodie che avrà il ruolo di presidente - facebook.com facebook

Venezia, chi è Francesca Bodie: prima presidente donna del club x.com