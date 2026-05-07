Chi è Francesca Bodie la signora delle arene alla guida del Venezia
Ottenuta la matematica promozione in serie A, per il Venezia Fc è tempo di guardare al futuro con ambizioni diverse rispetto al passato. Un messaggio chiaro arriva dal nuovo investimento di minoranza annunciato oggi dal club nell'ambito di una raccolta fondi di 100 milioni di euro, che ha portato.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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