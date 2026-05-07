Frana a Marliana e allagamenti È stata come una bomba improvvisa

A Marliana si sono verificati problemi significativi a causa di una forte bomba d’acqua che si è abbattuta nella notte di martedì. In poche ore, sono caduti più di 110 millimetri di pioggia, provocando una frana e allagamenti diffusi. La situazione è stata descritta come improvvisa e violenta, con danni e disagi che si sono verificati sul territorio. La perturbazione ha causato ripercussioni immediate e durature nella zona.

Problemi a non finire a Marliana per la bomba d’acqua di martedì notte. Con numeri da record: in poche ore sono stati oltre 110 i millimetri cumulati caduti a Marliana. Sulla strada provinciale 17 sono caduti diversi alberi e in un caso sono intervenuti i vigili del fuoco. L’assessore provinciale Lisa Amidei ha messo in moto tecnici e operai per gli interventi. Disfunzioni importanti e allagamenti si sono verificati anche sulla provinciale 32 e sulla 633. "La situazione è davvero critica - dicono gli esponenti del Comitato di Marliana – a causa delle inondazioni. Per non parlare tombini otturati e l’acqua che ha formato un fiume sulla sede stradale".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Frana a Marliana e allagamenti. "È stata come una bomba improvvisa" Notizie correlate Il territorio fragile: nuova frana sulla Sp 32. Marliana, resta isolato un bed and breakfastMarliana, 23 febbraio 2026 – Nuovi problemi nel comune di Marliana relativi alla viabilità. Leggi anche: Roma, bomba d’acqua e grandine improvvisa