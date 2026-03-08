Roma bomba d’acqua e grandine improvvisa

Da ildifforme.it 8 mar 2026

Nel pomeriggio di oggi a Roma si è abbattuta una forte bomba d’acqua accompagnata da una consistente grandinata che ha colpito il centro città. Il maltempo ha provocato disagio tra i cittadini e ha causato allagamenti in alcune zone della capitale. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali danni o interventi di emergenza.

Il clima mite nella capitale è stato bruscamente interrotto oggi pomeriggio. Una bomba d’acqua con una forte scarica di grandine si sono verificate in centro città. Video e immagini stanno facendo il giro del web. Da ciò che emerge, sembra un evento circoscritto al centro città ma che ha creato disagi sulla viabilità Nel pomeriggio di oggi, 8 marzo, la capitale è stata sorpresa da un’inaspettata bomba d’acqua, accompagnata da una fitta pioggia di grandine. Un evento atmosferico che ha lasciato sbigottiti turisti e cittadini che avevano intenzione di fare una passeggiata di domenica. I disagi sono stati vari e le immagini della perturbazione stanno facendo il giro del web. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

