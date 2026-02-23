Il territorio fragile | nuova frana sulla Sp 32 Marliana resta isolato un bed and breakfast

Una frana sulla SP 32 ha bloccato il traffico a Marliana, causando l’isolamento di un bed and breakfast locale. La massa di terra si è staccata durante la notte di sabato, rendendo difficile il passaggio delle auto e dei mezzi di soccorso. La strada, importante collegamento tra le frazioni del paese, rimane chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Le autorità monitorano attentamente la situazione per valutare eventuali interventi.

Marliana, 23 febbraio 2026 – Nuovi problemi nel comune di Marliana relativi alla viabilità. La SP 32 è interessata da una frana che si è verificata nella notte di sabato. La strada è interrotta all’altezza del civico 76. Si è tenuto prontamente un sopralluogo congiunto di Provincia e Comune per definire le modalità e le tempistiche d’intervento finalizzato al ripristino. «Fortunatamente - dice il sindaco Federico Bruschi - solo un B&B è interessato e potrebbe avere problemi di isolamento. Ci stiamo muovendo per dar loro sostegno e supporto». La frana non interessa direttamente la strada ma i vigili del fuoco, per precauzione, hanno consigliato alla Provincia di chiuderla nel tratto che va dal civico 78 salendo verso Avaglio per poi scendere al civico 86. 🔗 Leggi su Lanazione.it

