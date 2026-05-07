Frammenti di noi | mostra di Alessandra D’Ortona a Pescara

Da ilpescara.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio si terrà l'inaugurazione di una nuova esposizione presso gli spazi di “Ci vuole un villaggio aps_ArtGallery” a Pescara. La mostra, intitolata “Frammenti di noi”, presenta le opere di un’artista visiva abruzzese molto apprezzata dal pubblico del nuovo collezionismo. L’esposizione comprende diverse creazioni che riflettono il lavoro di questa artista locale, nota per le sue creazioni apprezzate nella scena artistica regionale.

Domenica 10 maggio sarà inaugurata, negli spazi di “Ci vuole un villaggio apsArtGallery”, la mostra “Frammenti di noi” di Alessandra D’Ortona, artista visiva abruzzese tra le più amate dal nuovo collezionismo d’arte.La personale è promossa dalla Bibliodrammatica aps e APArteProssima progetto.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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