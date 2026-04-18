Frammenti di noi il debutto dell' autrice palermitana Saveria Giunta

Esce il librto. Un traguardo importante per una voce emergente del genere romance, che si affaccia con forza e sensibilità nel panorama contemporaneo, conquistando fin da subito attenzione e riconoscimenti. Il romanzo racconta.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Temi più discussi: Frammenti di un percorso amoroso. Continua il Cinema alla Centrale Re-Use With Love dei Giardini Margherita; Don Romano Caset. Nulla è andato perduto; Europa, qualcuno avrà nostalgia di Orbán?; Ministro Giuli e Dg Iccrom Gujral a Padova per la riscoperta dei frammenti del Mantegna.

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