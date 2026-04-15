Frammenti di vita. Dieci lettere in cerca di un mittente di Alessandra Esposito, edito SBS Edizioni, si presenta come un’opera sospesa tra narrativa, confessione e riflessione esistenziale. Il libro si struttura attorno a dieci lettere che, pur nella loro autonomia formale, compongono un disegno unitario: quello di un’identità in costruzione, fragile e sfuggente, alla ricerca di un interlocutore che sia insieme reale e simbolico. Scrivere a qualcuno diventa, quindi, quasi un modo per mettere ordine il proprio disordine interiore, donando una voce autonoma e squillante al celato: ciò che spesso resta inespresso nel flusso ordinario della vita. Frammenti di vita, Alessandra Esposito: la lettera come ricerca d’identità.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ”Frammenti di vita. Dieci lettere in cerca di un mittente”, Alessandra Esposito: Un mosaico epistolare dell’identità contemporanea

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