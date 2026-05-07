Fra toghe bisturi e TikTok | i colonnelli blindano lo scranno al Consiglio comunale di Agrigento

“Colonnelli” che ritornano, successioni dinastiche in “famiglie regnanti”, ma anche camici bianchi, toghe, funzionari e liberi professionisti. E poi influencer e creatori di satira. L'esercito è composto da 322 aspiranti. Gli scranni sono invece soltanto 24. Ed è per questo che ad Agrigento la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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