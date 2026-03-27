Il Consiglio comunale ha intitolato uno scranno a Giovanni Bersani

Il Consiglio comunale di Bologna ha deciso di dedicare uno scranno a Giovanni Bersani, noto parlamentare e partigiano originario della città. La cerimonia si è svolta recentemente, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini. La scelta mira a celebrare la figura di Bersani e il suo ruolo nella storia locale e nazionale. La decisione è stata approvata all’unanimità durante l’ultima seduta dell’assemblea comunale.

Il Comune di Bologna ha intitolato uno scranno del Consiglio comunale a Giovanni Bersani, parlamentare e partigiano bolognese. Nato nel 1914, a Bologna, e morto un secolo dopo, Bersani è stato un avvocato, partigiano, deputato e poi senatore fino al 1979 tra i ranghi della Democrazia Cristiana. Nei successivi dieci anni è stato europarlamentare nel gruppo del Partito popolare europeo (Ppe). Nella giornata di oggi, venerdì 27 marzo, il Consiglio comunale ha deliberato che uno degli scranni di Palazzo d’Accursio gli fosse intitolato. Alla cerimonia hanno partecipato il senatore Pierferdinando Casini, il sindaco Matteo Lepore e il presidente della Fondazione Bersani Francesco Tosi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Il Consiglio comunale ha intitolato uno scranno a Giovanni Bersani Articoli correlati Atrani, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento comunale per la tutela della vitalità urbanaIl Consiglio Comunale di Atrani ha approvato il Regolamento comunale per la tutela della vitalità urbana, un atto che segna un passaggio importante... Leggi anche: Ardea, si dimette il consigliere comunale Giovanni Giovannelli: cambia l’assetto in Consiglio Una selezione di notizie su Giovanni Bersani Discussioni sull' argomento Domani l’intitolazione di uno scranno consiliare a Giovanni Bersani; Benessere femminile e Salute mestruale. Il Consiglio comunale ha intitolato uno scranno a Giovanni BersaniNella giornata di oggi, venerdì 27 marzo, il Consiglio comunale ha deliberato che uno degli scranni di Palazzo d’Accursio gli fosse intitolato. Alla cerimonia hanno partecipato il senatore ... bolognatoday.it Bologna, uno scranno del Consiglio comunale è stato intitolato a Giovanni BersaniSi è tenuta oggi, presso la Sala del Consiglio comunale di Palazzo d’Accursio, la cerimonia di intitolazione di uno scranno consiliare a Giovanni Bersani (1914-2014), avvocato bolognese, partigiano do ... sassuolo2000.it Carlo Francesco [a volte Franco] Bersani nasce il 16 dicembre 1843 da Giovanni fu Carlo Francesco, 41 anni, e da Paolina Leardi, 25 anni. Poco più che sedicenne parte seguendo i suoi ideali, si imbarca a Genova e arriva in Sicilia, combatte a Milazzo, dove - facebook.com facebook Bersani ai giovani: “Ribellarsi è giusto”. Appello su lavoro, studio e diritti x.com