Oggi alle 11:00 si è svolta nell’Aula Magna di via Calandra la cerimonia di consegna degli attestati, segnando la conclusione della seconda edizione del progetto di educazione finanziaria “Economic@mente – Metti in conto il tuo futuro”. Il programma, promosso dall’ANSAF, si è concluso con la consegna dei diplomi ai partecipanti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Oggi alle ore 11:00 nell’ Aula Magna in via Calandra, con la cerimonia di consegna degli attestati, si è ufficialmente conclusa la seconda edizione del progetto di Educazione finanziaria “Economic@mente- metti in conto il tuo futuro” promosso dall’ANSAF. Alla cerimonia hanno partecipato la dotto.ssa Rosella Molinaro formatrice Economic@mente ANASF, la dott.ssa Maria Fiore responsabile territoriale per la Campania dell’educazione finanziaria, il dott. Antonino Di Pasquale Consigliere ANASF Regione Campania. La consegna degli attestati ha rappresentato il riconoscimento dell’impegno che i nostri studenti hanno profuso nel considerare con grande attenzione il loro futuro.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ “Economic@mente – Metti in conto il tuo futuro”, chiuso il progetto finanziario

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