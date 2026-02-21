Costruiamo traguardi una certificazione alla volta Con IDPASS aumenti il tuo punteggio in GPS e sblocchi il tuo futuro nel mondo della scuola

IDPASS ha ottenuto un incremento nel punteggio GPS grazie alle nuove certificazioni riconosciute a livello internazionale. Questa novità permette agli insegnanti di migliorare la loro posizione nella graduatoria in modo semplice e rapido. La piattaforma offre attestati validi e accreditati anche in ambito scolastico, facilitando l'accesso a nuove opportunità di lavoro. Sempre più professionisti scelgono IDPASS per potenziare le proprie competenze e avanzare nella carriera educativa.