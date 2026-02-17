Forza Nuova inaugura la sua nuova sede atteso Roberto Fiore

Sabato 21 febbraio, Forza Nuova apre ufficialmente la sua nuova sede in via Atleti Azzurri d’Italia, all’interno del centro commerciale. L’evento comincia alle 17 e si aspetta la presenza del leader Roberto Fiore. La sede si trova vicino alla fermata dell’autobus e sarà un punto di riferimento per i sostenitori del movimento.

Sabato 21 febbraio Forza Nuova inaugura la sua nuova sede in città, in via Atleti Azzurri d’Italia (nel centro commerciale) alle 17. Parteciperanno Roberto Fiore, segretario nazionale, Luca Castellini, vicesegretario nazionale e Maurizio Callegari, responsabile piacentino. «Si parlerà del modello Verona, provincia che non subisce più un livello criminale importante da quando Forza Nuova ha organizzato le passeggiate con il popolo che hanno imperversato per mesi e continuano nel territorio provinciale Veneto», fa sapere Callegari. «Piacenza deve seguire il modello di Verona: proprio a Piacenza fu avviato, con il discorso di Fiore mesi fa, il periodo delle passeggiate della sicurezza e i risultati si stanno già raggiungendo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Oggi, domenica 18 gennaio, BF Service Appalti inaugura la nuova sede di Marcianise, in via Vittorio Veneto.

Bcc Romagnolo ha inaugurato ufficialmente la nuova sede di Gambettola, situata nel centro cittadino.

