Dentro Forza Italia si stanno verificando cambiamenti negli equilibri interni, con la famiglia Berlusconi che potrebbe rafforzare la propria influenza. Le dinamiche tra i vari esponenti del partito sembrano evolversi, anche se le dichiarazioni pubbliche continuano a mantenere un tono diplomatico. La situazione interna appare più complessa di quanto trapelato, con possibili sviluppi che potrebbero modificare gli assetti politici già in atto.

Dentro Forza Italia si starebbe giocando una partita politica più complessa di quanto raccontino le dichiarazioni ufficiali. In pubblico il messaggio resta quello dell’unità, ma dietro le quinte il partito fondato da Silvio Berlusconi sarebbe attraversato da tensioni, nuovi pesi specifici e un riassetto dei luoghi in cui si decide davvero. Da settimane, secondo diverse ricostruzioni, cresce l’influenza della famiglia Berlusconi nelle dinamiche interne del partito. Al centro ci sarebbe soprattutto Marina Berlusconi, indicata sempre più spesso come figura decisiva negli equilibri azzurri: una presenza senza incarichi formali, ma capace — si sostiene — di incidere su strategie, nomine e assetti territoriali.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Forza Italia, gli equilibri cambiano: la famiglia Berlusconi pronta a contare di più?

Il 26 gennaio 1994 la discesa in campo di Silvio Berlusconi

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