Forza Italia che succede? Cambiano gli equilibri

Lo scorso 29 marzo, in una consultazione sulla giustizia, l’elettorato di Forza Italia non ha partecipato con grande affluenza. La partecipazione alle urne è risultata inferiore rispetto alle attese, indicando un certo disinteresse o disimpegno tra gli iscritti e i sostenitori del partito. La dinamica potrebbe influenzare gli equilibri interni e il rapporto con gli elettori in vista di future consultazioni politiche.

Firenze, 29 marzo 2026 – È molto interessante che l’elettorato di Forza Italia non abbia risposto «presente» in massa alla chiamata per votare in una consultazione sulla giustizia. Secondo un’analisi sui flussi fatta da YouTrend, il 16 % è andato a votare No al referendum sulla riforma Nordio e il 12 si è astenuto, per un totale del 28 % di elettori di Forza Italia che non è andato a votare Sì. Il che ha suscitato non poco disappunto tra i vertici morali di Forza Italia (i figli di Berlusconi), che hanno subito avviato le pulizie pasquali, per ora non approfondite come quelle di Giorgia Meloni, poi si vedrà. Intanto è stato destituito il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri, ma il bersaglio grosso si chiama Antonio Tajani, la cui data di scadenza come leader si sta avvicinando. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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