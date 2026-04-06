Forza Italia Tajani vede Marina Berlusconi | sul tavolo congressi e nuovi equilibri interni

Nella politica italiana, un incontro tra leader di rilievo e un membro della famiglia Berlusconi si è svolto recentemente. L’appuntamento, che avrebbe dovuto affrontare temi come i congressi e i rapporti interni del partito, è stato descritto come un evento di routine dai collaboratori del presidente. La riunione si è svolta alla fine della settimana e ha coinvolto anche altri soggetti vicini alla formazione politica.

Un incontro atteso, ma ufficialmente ridimensionato. Il vertice tra Antonio Tajani e Marina Berlusconi, previsto per la fine della settimana, viene descritto dai fedelissimi del segretario come un appuntamento ordinario. Eppure, dentro Forza Italia, cresce l’attenzione su quello che potrebbe emergere dal confronto tra il leader del partito e la figlia del fondatore. Negli ultimi mesi, Marina Berlusconi è diventata un punto di riferimento per una parte degli azzurri, soprattutto per chi si sente escluso o marginalizzato nelle dinamiche interne. Un ruolo informale, ma sempre più centrale in una fase di ridefinizione degli equilibri. Dopo il referendum, il partito cerca una nuova stabilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Forza Italia, Tajani vede Marina Berlusconi: sul tavolo congressi e nuovi equilibri interni Leggi anche: Forza Italia, volti nuovi e nodo congressi: verso vertice Marina Berlusconi-Tajani dopo Pasqua Forza Italia, Marina Berlusconi vede Tajani: sostegno al partito, leadership vicepremier non in discussione(Adnkronos) – Marina Berlusconi continuerà, sempre in maniera discreta, a esercitare la sua moral suasion, su due fronti. Temi più discussi: Forza Italia, faccia a faccia Tajani-Marina Berlusconi sul rinnovamento del partito; Forza Italia, il vertice Berlusconi-Tajani slitta. Firme contro Barelli; Forza Italia, vertice Marina Berlusconi-Tajani dopo Pasqua: cosa c’è sul tavolo; FORZA ITALIA, MARINA SOSTIENE TAJANI MA PUNTA AL RINNOVAMENTO. Forza Italia, Tajani vede Marina Berlusconi: sul tavolo congressi e nuovi equilibri interniUn incontro atteso, ma ufficialmente ridimensionato. Il vertice tra Antonio Tajani e Marina Berlusconi, previsto per la fine della settimana, viene descritto ... thesocialpost.it Forza Italia sull’orlo della crisi, Tajani vede Marina Berlusconi per fermare la rivolta internaAntonio Tajani incontra Marina Berlusconi per fermare la crisi in Forza Italia dopo il referendum, tra dimissioni, tensioni interne e scontro sulla leadership. Forza Italia crisi dopo referendum e ver ... msn.com Maurizio Gasparri capogruppo al Senato di Forza Italia ha lasciato il posto a Stefania Craxi facebook “Le misure vanno costruite con le imprese, solo così potremo sostenere i cittadini senza rallentare investimenti e crescita”. Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato. x.com