Da tutta Italia a Trieste | il forum dei giovani pneumologi sbarca in città

Il forum dei giovani pneumologi ha portato a Trieste numerosi partecipanti provenienti da tutta Italia, motivati dalla voglia di approfondire le nuove tecniche di diagnosi. La causa è la crescente richiesta di aggiornamenti pratici nel settore, che spinge i giovani medici a confrontarsi con esperti di livello. Durante l’evento, si sono svolti workshop e dimostrazioni su strumenti innovativi. La giornata si è conclusa con un dibattito aperto sulle sfide future della pneumologia.

Le giovani leve della Pneumologia riunite nel capoluogo del Friuli-Venezia Giulia a confronto con i massimi esperti della disciplina per “costruire rete, conoscenza e futuro”. In una fase storica caratterizzata dall’aumento delle patologie respiratorie acute e croniche - correlate al progressivo invecchiamento della popolazione, a emergenze pandemiche e a nuove sfide ambientali - i Giovani Pneumologi AIPO-ITSETS scelgono di fare rete in nome della salute respiratoria. In questo contesto la visione strategica di AIPO-ITSETS si basa essenzialmente sulla costituzione, da parte dei Giovani Pneumologi, di una rete ‘funzionale’ capace diguardare al futuro e forte del ricco bagaglio sia scientifico-educazionale sia politico-istituzionale che la nostra Società ha saputo accumulare nel corso di decenni. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

