Musica e nuovi talenti | il palinsesto che anima la radio bergamasca

La radio bergamasca ha annunciato il suo nuovo palinsesto settimanale, che combina musica dal vivo e dibattiti accademici. La programmazione, promossa dall'Università di Bergamo, prevede trasmissioni dedicate a giovani artisti e approfondimenti su temi di attualità. La scelta mira a coinvolgere il pubblico locale attraverso contenuti culturali e musicali, offrendo uno spazio sia per i nuovi talenti sia per le discussioni accademiche.

? Cosa sapere UniBg OnAir presenta il palinsesto settimanale tra musica dal vivo e dibattiti accademici.. Il programma unisce i concerti dei Nosedive alla ricerca universitaria su inquinamento digitale.. Lunedì 27 aprile 2026, la programmazione di UniBg OnAir apre una settimana densa di ritmi musicali, riflessioni sulla sostenibilità digitale e approfondimenti storici tra le frequenze della webradio universitaria bergamasca. Tra i vicoli che portano verso l’università, dove il suono della musica si mescola al brusio degli studenti che si preparano alla giornata, la radio non è solo un mezzo, ma un respiro che tiene viva la comunità. Questa...🔗 Leggi su Ameve.eu

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