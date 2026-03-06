Maggio Musica 2026 | 23 concerti Gershwin-Ravel e nuovi talenti

Il Maggio Musica 2026 a Napoli annuncia 23 concerti che si svolgeranno tra aprile e dicembre, con appuntamenti che prevedono esecuzioni di Gershwin e Ravel. La stagione si apre il 24 aprile con un duo formato da Paolo Jannacci e Daniele Moretto. Gli eventi si terranno tra Villa Pignatelli e il Museo Darwin Dohrn, coinvolgendo artisti consolidati e nuovi talenti.

Il Maggio della Musica 2026 a Napoli si prepara ad inaugurare la sua stagione il 24 aprile con un piano duo formato da Paolo Jannacci e Daniele Moretto, proponendo un programma di ventitré concerti distribuiti su nove mesi tra Villa Pignatelli e il Museo Darwin Dohrn. La rassegna, diretta artisticamente da Stefano Valanzuolo e presieduta da Luigia Baratti, punta a rinnovare il dialogo con il pubblico attraverso contaminazioni tra classica, jazz e canzone d'autore, includendo nomi come Peppe Servillo e Uri Caine. La programmazione prevede una forte attenzione alle matinée domenicali e l'introduzione di nuovi volti per la scena musicale napoletana, tra cui il percussionista Simone Rubino e il clarinettista Kevin Spagnolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

