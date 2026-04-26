La Fortitudo travolge Forlì e blinda il terzo posto Caja si gode il dominio | Ora testa ai playoff

La Fortitudo Bologna ha ottenuto una vittoria convincente contro Forlì, con il punteggio di 96-65, consolidando così il terzo posto in classifica. La squadra ha dominato il match dall’inizio, mantenendo un ampio vantaggio. Il coach ha commentato positivamente l’andamento della partita, sottolineando l’importanza di prepararsi al meglio per i prossimi playoff. La gara si è svolta senza particolari intoppi, con un risultato che rafforza la posizione della formazione in campionato.

Una prova di forza schiacciante, quasi un allenamento agonistico più che un derby di vertice. La Flats Service Fortitudo Bologna espugna il campo dell’Unieuro Forlì con un perentorio 96-65, confermando il terzo posto in classifica e lanciando un messaggio chiaro a tutto il campionato in vista.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate La Fortitudo blinda il PalaDozza: Estra Pistoia travolta dalla difesa di CajaUna prova difensiva maiuscola permette alla Flats Service di superare Pistoia 81-61. A2, la ripresa degli allenamenti per l’ultima di regular season: la A da ’dividere’ con Scafati e Pesaro. Caja riapre il cantiere dei sogni. La Fortitudo si prepara per ForlìRipresa dei lavori in casa della Fortitudo di coach Attilio Caja, che dopo il fine settimana di iettature sportive all’indirizzo delle contender... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: BM ON A2/ La VL Pesaro sconfigge Forlì, Verona travolge Roseto; Fortitudo Bologna, Sarto: A Forlì dobbiamo vincere a tutti i costi, anche se le combinazioni devono essere fortunose; Unieuro Arena calda per il valore di questa Forlì 2.015 vs Fortitudo Bologna; Fortitudo testa solo a Forlì Il piano per avere il ’Fante’. La Fortitudo travolge Forlì e blinda il terzo posto. Caja si gode il dominio: Ora testa ai playoffLa Flats Service schiaccia l'Unieuro e guadagna la testa di serie numero due del tabellone. Il coach: Siamo pronti per la rumba della post-season. Mastellari e Della Rosa incontenibili. bolognatoday.it Fortitudo magistrale: Forlì atterrata ma la serie A diretta è di ScafatiLa Effe fa il suo dovere e vince il derby della via Emilia di oltre 30 punti (96-65). Per l’Aquila perà sfuma il salto di categoria senza passare dai playoff: sarà la testa di serie numero due ... ilrestodelcarlino.it Stacca il pass per la semifinale del Futsal Game l'Under 15 della Fortitudo Pomezia 1957 che al Palalavinium travolge il Mater Cameli grazie alle doppiette di Mascaro, Filippo Vecchiarelli, Basilio D'Amore e Binzaru e ai gol di Cerrini, Lanni e Bello In semif - facebook.com facebook