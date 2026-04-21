I genitori e gli studenti del liceo Cutelli dopo il corteo | Forte preoccupazione per accuse e attacchi
Dopo il corteo organizzato oggi, 20 aprile 2026, dal titolo “Rompiamo l’isolamento: per Claudia non basta il lutto”, i genitori e gli studenti del Liceo “Cutelli–Salanitro” hanno espresso la loro preoccupazione riguardo alle accuse e agli attacchi ricevuti. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti e si è conclusa con un intervento di ringraziamento verso la dirigenza scolastica. Nessuna ulteriore informazione su eventuali dettagli delle accuse o delle contestazioni.
In relazione al corteo svoltosi in data odierna, 20 aprile 2026, dal titolo “Rompiamo l’isolamento: per Claudia non basta il lutto”, i genitori e gli studenti della comunità del Liceo “Cutelli–Salanitro” intendono esprimere, innanzitutto, un sentito ringraziamento alla Dirigenza scolastica, al.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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