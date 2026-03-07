Iran Pezeshkian | Stop agli attacchi ai Paesi vicini ma non ci arrenderemo a Stati Uniti e Israele

Il consiglio che guida l’Iran ha annunciato una decisione importante riguardo alle azioni militari nella regione. Il portavoce del consiglio ha dichiarato che l’Iran chiede di fermare gli attacchi ai paesi vicini, ma ha anche affermato che non si arrenderà alle pressioni di Stati Uniti e Israele. La posizione viene comunicata in un momento di tensione crescente nella regione.

Il presidente ha precisato che la decisione è stata presa durante una riunione del consiglio avvenuta il giorno precedente. Questo nuovo assetto di potere sta quindi gestendo le scelte strategiche del Paese nel pieno della guerra regionale. Nel suo intervento, Pezeshkian ha ribadito con fermezza la posizione di Teheran nei confronti dei suoi avversari. Il presidente ha dichiarato che l’Iran non accetterà mai una resa davanti a Israele e agli Stati Uniti, respingendo le richieste avanzate dai suoi nemici. Le parole di Pezeshkian confermano quindi una linea di forte resistenza politica e militare, mentre il conflitto in Medio Oriente continua a mantenere altissima la tensione internazionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

