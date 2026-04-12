Durante una visita a Islamabad, in Pakistan, il vice presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che non si è arrivati a un accordo con l’Iran. La notizia è stata diffusa oggi e riguarda il mancato risultato di negoziati tra le due nazioni. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle trattative o sui motivi del fallimento.

. Lo ha detto il vicepresidente americano JD Vance, parlando a Islamabad, in Pakistan. “Per 21 ore abbiamo avuto una serie di discussioni sostanziali con gli iraniani. Questa è la buona notizia. La cattiva notizia è che non abbiamo raggiunto un accordo”, ha detto. “E penso – ha aggiunto – che questa sia una cattiva notizia per l’Iran molto più che per gli Stati Uniti d’America”. Teheran ha affermato domenica che “nessuno si aspettava” che gli Usa e l’Iran raggiungessero un accordo già dal primo round di negoziati. “Era evidente fin dall’inizio che non dovevamo aspettarci di raggiungere un accordo in una sola sessione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Non è stato raggiunto un accordo tra Stati Uniti e Iran

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