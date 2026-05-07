Durante un evento alla Casa Bianca dedicato ai più giovani, l’ex presidente ha fatto discutere con una battuta rivolta a una bambina, suscitando reazioni tra il pubblico presente. L’incidente si è verificato mentre Trump interagiva con i partecipanti, attirando l’attenzione dei media e dei presenti con la sua dichiarazione. Nessuna altra informazione sul contesto o sui commenti successivi è stata diffusa.

Donald Trump è tornato a far discutere per un siparietto avvenuto all a Casa Bianca durante un evento dedicato ai più giovani. Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato diversi bambini e ragazzi in occasione dell’inaugurazione di un nuovo programma legato al fitness e all’ attività fisica nelle scuole americane, trasformando una semplice conversazione in uno dei momenti più commentati della giornata. Tutto è nato da uno scambio con una bambina di circa dieci anni, alla quale Trump ha chiesto quali sport praticasse e la risposta della giovane ospite ha dato il via a una battuta che ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico e dei social.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Forse il calcio è meglio”: Trump guarda una bambina e cala una battuta che lascia senza parole

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La mia IA ormai sa troppo di me, forse sarò costretta ad “ucciderla” #IA x.com