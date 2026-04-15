Durante un'intervista a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, l'attrice ha scherzato sul suo difetto più sgradevole, affermando che la gente la considera pazza. La battuta, pronunciata in modo spontaneo, ha lasciato senza parole anche la conduttrice. La chiacchierata si è concentrata su aspetti personali e professionali dell'attrice, evidenziando un tono informale e diretto.

«L a gente dice che so’ pazza». Giulia Michelini ha aperto così la sua intervista a Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai 2, e il resto ha confermato abbondantemente la premessa. Un’ora di televisione in cui l’attrice ha alternato battute fulminanti a confessioni inaspettate, senza mai sembrare a disagio. Giulia Michelini, la vita e la carriera. guarda le foto Ayahuasca, visioni e otto ore di pianto. Quando Francesca Fagnani le ha chiesto di una misteriosa «esperienza orientale» citata in passato dall’attrice, Giulia Michelini non ha girato intorno: «Ho fatto l’esperienza curativa dell’ayahuasca tre volte, mannaggia a me. Ho pianto otto ore di fila, ho avuto le visioni ».🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In mezzo, una battuta sul suo difetto più sgradevole che ha lasciato senza parole anche Francesca Fagnani

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