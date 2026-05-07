Formazione anche fuori dal campo Progetto Invictasauro Crescita e inclusione

Al centro sportivo Frida Bottinelli Brogelli prosegue il progetto Invictasauro, che mira a promuovere la crescita e l’inclusione tra i giovani coinvolti. Il programma prevede anche attività di formazione e supporto psicologico, realizzate grazie alla collaborazione tra il centro e l’associazione Giak Nuotatore Volante. L’iniziativa si svolge al di fuori del contesto sportivo tradizionale, puntando a favorire un percorso di consapevolezza e sviluppo personale.

Crescita, consapevolezza ed inclusione per i giovani dell’ Invictasauro. Continua il percorso di psicologia dello sport al ’Centro Sportivo Frida Bottinelli Brogelli’ grazie alla collaborazione con l’associazione ’ Giak Nuotatore Volante ’. I giovani atleti Under 15 da circa due mesi hanno intrapreso, insieme alla dottoressa Ilaria Zambrini, psicologa psicoterapeuta specializzata in psicologia dello Sport, un percorso finalizzato alla creazione di un gruppo squadra cosciente, ma anche alla consapevolezza delle capacità dei singoli atleti di oggi e futuri adulti di domani. L’Invictasauro ha avuto l’onore di concedere la parola direttamente ai genitori di ’Giak’.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Formazione anche fuori dal campo. Progetto Invictasauro. Crescita e inclusione Notizie correlate Torre Santa Susanna, parte progetto “Orizzonti for work”: lavoro, formazione e inclusioneObiettivo valorizzare il capitale umano del territorio attraverso diverse linee d'intervento principali, partendo dallo sportello informativo TORRE... Milan Inter, che confronto dal 2020: il bilancio vede i nerazzurri in vantaggio anche fuori dal campo. Ecco spiegato tuttoMercato Inter, il Barcellona non molla Bastoni: sarà la sua ricca cessione a finanziare il mercato estivo? Le ultime Calciomercato Inter LIVE: il...