Dal 2020, Milan e Inter si sfidano regolarmente in campionato e nelle competizioni ufficiali. Secondo un'analisi del Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno registrato risultati positivi anche nei bilanci e nelle finanze, mantenendo un vantaggio rispetto ai rossoneri. La comparazione riguarda sia le prestazioni sportive sia gli aspetti economici delle due squadre. La rivalità tra le due si rinnova da diversi anni.

Mercato Inter, il Barcellona non molla Bastoni: sarà la sua ricca cessione a finanziare il mercato estivo? Le ultime Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona insiste per Bastoni, ultimo derby per Calhangoglu? La situazione rinnovi Bastoni Barcellona, è tentazione blaugrana: l’ultimo aggiornamento sul difensore preoccupa. La situazione Kostov infiamma il mercato: il top club sfida l’Inter ma la Stella Rossa fa muro. Cosa sta succedendo Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Settore giovanile Inter, Solivellas lascerà l’Under 15 a fine stagione e non sarà il solo! La rivelazione Terrore a Dubai per la famiglia D’Ambrosio: bloccati negli Emirati Arabi dopo l’attacco iraniano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Milan Inter, che confronto dal 2020: il bilancio vede i nerazzurri in vantaggio anche fuori dal campo. Ecco spiegato tutto

Leggi anche: Milan, il 2025 è stato un anno storico fuori dal campo: ecco il bilancio rossonero

Lautaro Inter, molto più di un gol: il capitano vero leader dei nerazzurri dentro e fuori dal campoMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.

Contenuti e approfondimenti su Milan Inter.

Temi più discussi: Milan-Inter, il derby è una questione di filosofie (e di statistiche); Milan-Inter, orari e dove vedere il derby in TV; Milan-Inter: probabili formazioni e statistiche; Capello: L'Inter ultimamente concede troppo. Leao determinato a parole, vedremo in campo...

Milan-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Milan e Inter è in programma a San Siro domenica 8 marzo alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com

Milan-Inter pronostico e quote, la chicca sul derbyScopri il pronostico su Milan-Inter con focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del Derby valido per il 28° turno di campionato. calciomercato.com

Domani Milan-Inter: San Siro sold out e record d'incasso nella storia della Serie A x.com

SkySport - La probabile formazione di Milan-Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. A centrocampo Calhanoglu non è al 100%, ma dovrebbe spuntarla nel ballottaggio con Mkhitar - facebook.com facebook