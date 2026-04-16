Femminicidi Forlì capitale della nonviolenza | giovani europei uniti nel progetto InclusiVoice

Da lunedì 13 aprile a sabato 18 aprile, il Centro per la Pace di Forlì ospita una delegazione composta da giovani francesi, lettoni e italiani, per un totale di 24 partecipanti. Il progetto

Il Centro per la Pace di Forlì nelle giornate che vanno da lunedì 13 aprile a sabato 18 aprile ospita una delegazione di giovani francesi e lettoni, in totale insieme al gruppo italiano 24 persone, per parlare di violenza di genere, femminicidi e nonviolenza. Il tutto all'interno del progetto.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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