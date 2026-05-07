A Forlì sono stati approvati 1,6 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza dei parchi danneggiati dall’alluvione. I fondi verranno assegnati agli interventi di tutela e ripristino delle aree verdi della città. Inoltre, parte delle risorse sarà utilizzata per realizzare il nuovo collegamento tra Vecchiazzano e altre zone limitrofe, migliorando la viabilità locale.

? Cosa scoprirai Quali parchi riceveranno i primi interventi di messa in sicurezza?. Come verranno utilizzati i fondi per il nuovo collegamento di Vecchiazzano?. Dove verranno rimossi i fanghi accumulati dopo l'alluvione?. Chi finanzierà l'inaugurazione del nuovo auditorium cittadino?.? In Breve 620 mila euro per rimozione fanghi a Durazzanino e parco urbano.. 250 mila euro per danni cantiere stradale tra via Veclezio e via del Partigiano.. 122 mila euro Conad e 150 mila Fondo Equità per nuovi eventi culturali.. 150 mila euro Patto per la casa e 115 mila per affidamento minori.. L’assessore Vittorio Cicognani ha presentato mercoledì pomeriggio in commissione una variazione di bilancio per oltre 1,6 milioni di euro che prevede fondi cruciali per il recupero dei parchi di Forlì dopo l’alluvione del 2023.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì, 1,6 milioni per i parchi: via ai fondi post alluvione

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