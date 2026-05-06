Variazione di bilancio in Comune arrivano i fondi per la ricostruzione dei parchi danneggiati dall' alluvione

Il Comune di Forlì ha ricevuto nuovi fondi dalla Struttura commissariale destinati alla ricostruzione dei parchi danneggiati dall’alluvione. Inoltre, è stato approvato un finanziamento di 122 mila euro proveniente da Conad, destinato agli eventi di inaugurazione del nuovo auditorium. Queste risorse sono state inserite nella variazione di bilancio approvata dall’amministrazione comunale.

Nuove risorse al Comune di Forlì dalla Struttura commissariale per gli interventi post alluvione, ma anche l'ok a 122 mila euro che arrivano da Conad per gli eventi di inaugurazione del nuovo auditorium. La variazione di bilancio da oltre 1,6 milioni di euro, illustrata mercoledì pomeriggio in.🔗 Leggi su Forlitoday.it Ep.6 | Le variazioni di bilancio negli Enti locali Notizie correlate Alluvione: 2,7 miliardi per la ricostruzione e nuovi fondi per il rischio? Cosa sapere Curcio stanzia 2,7 miliardi per la ricostruzione post-alluvione in Emilia-Romagna. Variazione di bilancio, fondi per finanziare la gara d'appalto per la gestione del mercato ambulanteTra le misure principali, il versamento delle componenti perequative della Tari a Csea e il finanziamento della nuova gara per la gestione del... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Approvata una variazione al bilancio di previsione 2026-2028; Approvata la variazione di bilancio 2026, Biancani e Pozzi: Risorse importanti anche per le manutenzioni di scuole, impianti sportivi, fossi e ulteriori risorse integrate per i cantieri della cultura; Per i lavori all'anfiteatro Fausto ok alla variazione di bilancio; Abano Terme vara una variazione di bilancio strategica: investimenti per turismo, scuola e sicurezza idraulica. Variazione di bilancio, i Giovani Democratici: Comune privo di priorità e visione strategicaI Giovani Democratici della Zona Sud Costa d'argento attaccano il Comune di Orbetello, in provincia di Grosseto, sul bilancio ... grossetonotizie.com Via libera alla variazione di bilancio: ecco gli investimenti previstiIl Consiglio comunale di Orbetello, in provincia di Grosseto, ha approvato la variazione di bilancio: il commento del sindaco ... grossetonotizie.com Compensazioni, maggioranza con il sindaco: monotematico prima della variazione di bilancio Leggi qui: https://quotidianodigela.it/ccompensazioni-maggioranza-con-il-sindaco-confronto-concluso-monotematico-prima-della-variazione-di-bilancio - facebook.com facebook