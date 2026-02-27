In Toscana si apre un dibattito acceso sui fondi destinati ai territori colpiti dalle recenti alluvioni. Le richieste di chiarimenti riguardano i ristori e le modalità di distribuzione delle risorse. Il governatore ha replicato alle richieste, evidenziando la sospensione delle attività legate all’emergenza dopo la fine dell’anno scorso. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica e politica.

FIRENZE – È polemica in Toscana per i fondi post alluvione. L’onorevole di Forza Italia Erica Mazzetti chiede conto sui ristori, il governatore Giani le risponde per le rime. “Sono stato commissario fino al 31 di dicembre e abbiamo fatto opere di assoluta portata con le somme urgenze, basta andare a vedere tutta la nuova strutturazione a Campi. Il mio compito è terminato il 31 di dicembre e nonostante io avessi dato la disponibilità, nonostante avessimo sollecitato il governo ad ampliare l’emergenza, l’emergenza è stata bloccata al 31 di dicembre”. Così il presidente Eugenio Giani a proposito delle affermazioni di esponenti di Forza Italia su ristori e interventi in Toscana per il maltempo del novembre 2023. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Toscana, polemica sui fondi post alluvione. Giani: “Senza commissario emergenza interrotta al 31 dicembre scorso”

