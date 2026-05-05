Le indiscrezioni stanno trovando conferma e manca ormai poco all'ufficialità: i mitici Rolling Stones pubblicheranno a breve un nuovo disco. Il 10 luglio uscirà in tutto il mondo 'Foreign tongues', una raccolta di 14 brani che arriva a meno di tre anni di distanza da 'Hackney diamonds', l'album vincitore di un Grammy Award, che ha scalato le classifiche internazionali, ottenendo un successo enorme. Il lavoro sarà anticipato dal singolo 'In the stars', un brano allegro e coinvolgente, già disponibile sulle piattaforme. Nel frattempo, la celeberrima band ha saputo alimentare l'attesa per il nuovo progetto, anche grazie all'uscita in edizione limitata del pezzo 'Rough and twisted' su vinile con etichetta bianca, sotto pseudonimo The Cockroaches.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Rolling Stones, a luglio il nuovo album che si chiamerà 'Foreign Tongues' composto da 14 brani

The Rolling Stones RELEASE New Album TRAILER Foreign Tongues with the First Single

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