I Rolling Stones annunciano un nuovo album | ‘Foreign Tongues’ uscirà il 10 luglio

I Rolling Stones hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album, intitolato ‘Foreign Tongues’, prevista per il 10 luglio. L’annuncio è stato fatto martedì e l’album sarà disponibile in tutto il mondo. La band, attiva da più di 80 anni, continua a pubblicare nuova musica, mantenendo vivo il loro legame con i fan. La data di uscita è stata comunicata senza ulteriori dettagli sul contenuto o sulla produzione del disco.

Volere è potere, anche se hai più di 80 anni: i leggendari Rolling Stones hanno annunciato martedì l’uscita del loro attesissimo nuovo album in studio, ‘Foreign Tongues’, in arrivo il 10 luglio in tutto il mondo. Il nuovo disco contiene 14 brani e arriva a meno di tre anni di distanza da ‘Hackney Diamonds’, album acclamato dalla critica e vincitore di un Grammy Award, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo. Il nuovo album èanticipato dal primo singolo ‘In the Stars’, un brano allegro e coinvolgente, disponibile sulle piattaforme digitali insieme alla traccia di apertura dell’album ‘Rough and Twisted’. Per festeggiare, Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood hanno partecipato anche ad un evento di presentazione dell’album a Brooklyn, New York, condotto dalla star dei late night show della tv Usa Conan O’Brien .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - I Rolling Stones annunciano un nuovo album: ‘Foreign Tongues’ uscirà il 10 luglio The Rolling Stones announce new album, 'Foreign Tongues' Notizie correlate Rolling Stones, a luglio il nuovo album che si chiamerà 'Foreign Tongues' composto da 14 braniLe indiscrezioni stanno trovando conferma e manca ormai poco all'ufficialità: i mitici Rolling Stones pubblicheranno a breve un nuovo disco. Rolling Stones annunciano nuovo album, Mick Jagger: “Alla mia età bisogna impegnarsi per mantenersi in forma”I leggendari Rolling Stones hanno annunciato martedì l’uscita del loro attesissimo nuovo album in studio, ‘Foreign Tongues’, in arrivo il 10 luglio... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: I Rolling Stones annunciano il nuovo album Foreign Tongues: 14 brani fantastici; Rolling Stones, confermata l'uscita del nuovo album Foreign Tongues il 10 luglio; I Rolling Stones confermano l’uscita del nuovo album il 10 luglio; Rolling Stones, In The Stars anticipa l'uscita di Foreign Tongues. The ROLLING STONES: esce il 10 luglio il nuovo album FOREIGN TONGUESI Rolling Stones annunciano oggi l’uscita del loro attesissimo nuovo album in studio, Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio in ... rockon.it Rolling Stones annunciano nuovo album, Mick Jagger: Alla mia età bisogna impegnarsi per mantenersi in formaI leggendari Rolling Stones hanno annunciato martedì l’uscita del loro attesissimo nuovo album in studio, 'Foreign Tongues', in arrivo il 10 luglio in tutto ... lapresse.it Il rock non invecchia, nuova musica per i Rolling Stones x.com The Rolling Stones, in “Foreign Tongues” ci saranno anche Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith. La presentazione a New York Tutti i dettagli: https://shorturl.at/JUYnL L'album, composto da 14 brani, vanta una lista di ospiti incredibili tra i quali anche - facebook.com facebook