Il pomeriggio di Canale 5 propone due serie tv turche: Forbidden Fruit e La Forza di una donna. Le puntate di entrambe le produzioni sono in programma nel giorno del 30 aprile e le trame mostrano sviluppi legati ai personaggi principali e alle loro vicende. Gli episodi si susseguono nel corso del pomeriggio, continuando le storie di conflitti, relazioni e tensioni tra i protagonisti.

Giovedì 30 aprile 2026 sarà una giornata ricca per gli appassionati di serialità turca. Infatti oltre al classico appuntamento delle 14.15 Forbidden Fruit andrà in onda anche in prima serata su Canale 5, dalle 22 circa subito dopo La Ruota della Fortuna. Confermata la puntata de La Forza di una donna, che si sta avvicinando al finale di serie, prevista alle 16.05 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Prima di scoprire quello che ci aspetta oggi dalle dizi turche diamo un'occhiata a dove eravamo rimasti. A Forbidden Fruit Halit e Yildiz hanno litigato perché l'uomo ha detto di dover partire per lavoro ma la moglie è convinta che in realtà sarà insieme a Leyla con cui ha una relazione clandestina.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Forbidden Fruit e La Forza di una donna le anticipazioni del 30 aprile

LA FORZA DI UNA DONNA ANTICIPAZIONI: SIRIN MENTE MA BAHAR HA UNA PROVA CHE LA INCHIODA

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«Erim, vieni qui! » La nuova stagione di Forbidden Fruit si apre con una doppia sorpresa: non solo Halit Argun farà di tutto per riconquistare l’ex moglie Yildiz, ma ci sarà anche un cambio di volto per uno dei personaggi più giovani della serie. Dopo essere sta - facebook.com facebook