Fontaniva piano da 82mila euro per proteggere le strade dal maltempo

A Fontaniva sono stati stanziati 82 mila euro per interventi di protezione delle strade dal maltempo. I lavori interesseranno alcune vie del centro e delle zone periferiche, causando temporanei disagi alla circolazione. In particolare, le zone di Peschiera e Vignale saranno coinvolte dai cantieri, che potrebbero provocare deviazioni e rallentamenti. La durata degli interventi e le strade interessate saranno comunicate nelle prossime settimane.

? Cosa scoprirai Quali vie subiranno i maggiori disagi per i cantieri in corso?. Come influirà questo intervento sulla viabilità delle zone Peschiera e Vignale?. Perché l'amministrazione ha deciso di intervenire proprio su questi tratti stradali?. Quanto inciderà la pulizia dei fossati sulla sicurezza dei residenti?.? In Breve Costi complessivi per la manutenzione straordinaria pari a 82.258,55 euro.. Lavori già conclusi nei due tratti di via Barina nei mesi passati.. Cantieri attivi nelle zone di via Vignale, via Capitello e via Peschiera.. Disagi temporanei alla circolazione stradale previsti per i residenti locali.. I cantieri per la manutenzione dei fossati sono attivi nelle vie Vignale, Capitello e Peschiera a Fontaniva, dove le squadre lavorano per liberare i canali dai detriti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fontaniva, piano da 82mila euro per proteggere le strade dal maltempo Notizie correlate Maltempo 2024: piano da 15 milioni per strade e ristori in Liguria? Cosa sapere La Liguria stanzia 15 milioni per riparare i danni del maltempo tra Genova e Savona. Maxi-piano da 1,7 milioni di euro per rifare le strade della cittàAmmonta a 1,7 milioni di euro il piano di interventi previsto a Riccione nel 2026 per la di manutenzione straordinaria di una cinquantina di viali.