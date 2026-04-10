A Riccione nel 2026 saranno spesi circa 1,7 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria su circa cinquanta strade della città. La cifra comprende i lavori di riasfaltatura, sistemazione delle segnaletiche e miglioramenti alle infrastrutture viarie. L’obiettivo è intervenire su un numero consistente di viali per migliorare le condizioni delle strade e garantire maggiore sicurezza agli utenti.

Ammonta a 1,7 milioni di euro il piano di interventi previsto a Riccione nel 2026 per la di manutenzione straordinaria di una cinquantina di viali. In merito la giunta comunale ha approvato le priorità, già inserite nel programma triennale dei lavori pubblici con l’intento di migliorare la viabilità e garantire sicurezza e accessibilità. In programma il rifacimento di asfalti e marciapiedi e la bonifica dei tratti più usurati e dissestati a causa delle radici degli alberi salite in superficie. Se ne occuperà la Geat. A essere sottoposte al restyling, anche in seguito agli interventi che Hera ha fatto alla rete fognaria, saranno i viali Raffaello, Majorana, Mattei, Delle Ginestre, Leon Battista Alberti, Isonzo, Sesia, Ticino, nonché Brenta, Rubicone, Adda, Mincio, Bormida, Scrivia, Volano e Panaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi-piano da 1,7 milioni di euro per rifare le strade della città

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Il nuovo piano è stato concordato nei mesi scorsi con i ministeri affiancanti e il governatore, in più occasioni, ha dichiarato di non volerlo “lacrime e sangue”. Il risultato arriva dopo un lungo lavoro sui bilanci e sui Lea - facebook.com facebook

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