Dopo le intense piogge e le abbondanti nevicate che hanno colpito l’Appennino, i sindaci dei piccoli comuni hanno manifestato contro il governo, criticando i 50 milioni di euro destinati alla prevenzione e al riparo dai danni. La cifra, secondo le autorità locali, non sarebbe sufficiente a coprire i danni causati dall’evento meteorologico e le criticità strutturali delle aree interessate. La protesta si è concentrata sulla richiesta di risorse maggiori per affrontare le emergenze in modo efficace.

Roma - Dopo l’ondata di eventi estremi sull’Appennino, i sindaci contestano i 50 milioni stanziati, ritenuti insufficienti per affrontare danni diffusi e criticità strutturali. Le risorse stanziate dal Governo per far fronte ai danni causati dal recente maltempo non convincono i rappresentanti dei territori più colpiti. A sollevare critiche è il presidente del Coordinamento Nazionale dei Piccoli Comuni, Virgilio Caivano, che definisce i 50 milioni di euro messi a disposizione dal Consiglio dei ministri come un intervento «insufficiente e inadeguato». Nel dettaglio, i fondi sono stati ripartiti tra diverse regioni: 20 milioni al Molise, 15 milioni all’Abruzzo, 10 milioni alla Puglia e 5 milioni alla Basilicata. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Maltempo, fondi insufficienti: protesta dei piccoli comuni contro il Governo

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