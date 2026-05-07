Il Governo ha stanziato 1,3 miliardi di euro destinati ai Comuni italiani, con risorse specificamente previste anche per la provincia di Taranto. Questi fondi fanno parte di un piano nazionale volto alla messa in sicurezza di edifici e territori. La ripartizione delle risorse riguarda diversi enti locali, con l’obiettivo di intervenire su infrastrutture e zone a rischio. L’assegnazione delle somme è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane.

Tarantini Time Quotidiano Nuove risorse per gli enti locali nell’ambito del piano nazionale per la messa in sicurezza di edifici e territorio. Il provvedimento, adottato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, prevede finanziamenti complessivi per oltre 1,3 miliardi di euro destinati ai Comuni italiani. A commentare è il deputato di Fratelli d’Italia Dario Iaia, che sottolinea l’impatto delle risorse anche per la provincia di Taranto. “Il Governo Meloni continua a dimostrare, con i fatti, una grande attenzione verso gli Enti territoriali e in particolare verso i Comuni, veri presìdi istituzionali vicini ai cittadini.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Fondi ai Comuni, 1,3 miliardi dal Governo: risorse anche per la provincia di Taranto

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