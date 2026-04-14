Dal governo oltre 4 miliardi per finanziare le ricostruzioni post calamità fondi anche per il dissesto dei Comuni di Chieti e Bucchianico

Il governo ha stanziato oltre quattro miliardi di euro per sostenere le operazioni di ricostruzione a seguito di calamità naturali. La somma comprende anche interventi specifici per i Comuni di Chieti e Bucchianico, con l’obiettivo di affrontare le conseguenze di eventi avversi. La decisione mira a fornire risorse immediate per le zone colpite, sia per le ricostruzioni che per fronteggiare il dissesto finanziario locale.

Oltre quattro miliardi di euro dal governo Meloni per finanziare le ricostruzioni post calamità, un fondo che riguarda anche Comuni di Chieti e Bucchianico. Lo ha annunciato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, dopo la definitiva approvazione del primo.🔗 Leggi su Chietitoday.it A Chieti e Bucchianico i sopralluoghi della commissione parlamentare d’inchiesta sul dissesto idrogeologico [FOTO]Mattinata di incontri e sopralluoghi per l'arrivo della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. Maltempo, fondi insufficienti: protesta dei piccoli comuni contro il GovernoRoma - Dopo l’ondata di eventi estremi sull’Appennino, i sindaci contestano i 50 milioni stanziati, ritenuti insufficienti per affrontare danni...