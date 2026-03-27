Il governatore ha espresso dure critiche alle Fonderie Pisano, dichiarando che non si può tollerare l'inquinamento in un'area urbana come Fratte. Ha precisato che l'obiettivo è eliminare le emissioni nocive senza mettere a rischio la sicurezza dei lavoratori. Ha inoltre invitato a superare ogni forma di demagogia in merito alle questioni ambientali e occupazionali legate alla fabbrica.

De Luca, nella consueta diretta social del venerdì pomeriggio, ha dedicato ampio spazio alla questione delle Fonderie dopo lo stop dell'Aia da parte della Regione Campania “Non ci può e non ci deve essere nessuna azienda che inquina in un'area urbana come Fratte, su questo non c'è da discutere. Ma credo che dobbiamo avere il senso di responsabilità per trovare uno sbocco lavorativo a decine di lavoratori che rischiano di rimanere senza lavoro e senza pane, anche perché l'acciaio serve per le nostre industrie”. Così Vincenzo De Luca, ex presidente della Regione Campania e candidato sindaco di Salerno, nella consueta diretta social del venerdì pomeriggio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Il monito di De Luca sulle Fonderie Pisano: "Ora basta demagogia, inquinamento zero ma salviamo gli operai"

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